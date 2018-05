5 nippi kuidas valda välja parim arbuus

Arbuus on kahtlemata suve lemmik. See, kuidas parimat vilja valida on lausa omaette teadus, milles tuleb jälgida paari olulist aspekti.

Laik arbuusil

Enamasti on arbuusidel ühel küljel heledam laik, millega nad on kasvades maad puudutanud. See laik rikub küll arbuusi üldise välimuse, kuid pole mitte märk halvast kvaliteedist. Vilja valides otsusta alati sellise isendi kasuks, millel kõnealune laik on pigem kollasem kui valgem. Selline vili on küpsem ja parema maitsega.

Krobeline võrk vilja kestal

Arbuusidel on vahel pruunikas, kare ja pisut mingit väärarengut või kärntõve meenutav "lööve". Ka see pole märk ebakvaliteetsest viljast. Tõestatud on, et sellised ebastandartse välimusega viljad on magusamad, mahlasemad ja mis peamine - nende kasvatamisel on kasutatud vähem kemikaale, seega on nad ka tervislikumad.

Arbuusi kuju ja suurus

Tavapäraselt on müügil korraga terve hulk vilju, mille hulgast valida. Eksperdid soovitavad pikliku kujuga suurele viljale eelistada ümmargusemat ja väiksemat. Maitseomadused on neil paremad!

Arbuusi viljavars

Ära vali vilja, mille vars on veel roheline - see näitab, et tegu on liiga vara korjatud viljaga ja selle maitse on vesine. Kuivanud või äratulnud vars on parim!

Koputamine