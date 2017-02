Aeg on hakata koguma kasutatud kohvipaksu! Vaata, miks

Eestlased on suured kohvisõbrad. Igal hommikul algab päev paljudes kodudes tassitäie aurava kohviga, tihti korratakse traditsiooni veel mitu korda päevaski.

Kohvipaks rändab aga enamasti prügikasti või kanalisatsiooni. See viimane muide, võib majapidamises pikapeale tõsisemaid probleeme põhjustada torustiku ummistumise näol.

Mitmed nutikad aednikud on õppinud kohvipaksu kasutama aiataimede hüvanguks. Kohvipaksu soovitatakse just nimelt juba kevadel või talvel koguma hakata, mitte igapäevaselt ja jooksvalt näiteks lillepotti valada.

Kohvipaks võib muuta mulla happelisemaks ja seetõttu tuleb väga hoolikalt valida, milliste taimede puhul seda kasutada. Kui oled kindel, et tegemist on hapulembese taimega, võib näiteks toalilli ümberistutades pisut kohvipaksu julgesti mulla sisse segada, et selle tekstuuri parandada ja lisada toitaineid.

Aiataimedest on kohvilisandi üle õnnelikud turbaaladel kasvavad taimed - rododendronid, jõhvikad, mustikad aga ka hapulembesed okaspuud. Raputage taimede alla paarisentimeetrine kiht kohvipaksu ja kaevake see õrnalt pinnasesse. See, kui happeline on kohvipaks oleneb suuresti ka kohvi sordist ja valmistamisviisist, üldiselt aga peetakse kasutatud kohvipaksu nõrgalt happeliseks ja presskannu kasutamisel jääb järgi isegi pigem neutraalse reaktsiooniga puru.

Suvel kompostihunnikut ladudes võib kohvipaksu ka kihtide vahele raputada. ent ka siin tuleb olla mõõdukas ja pidada silmas, et seda ei satuks komposti hulka väga palju.

Kohvipaksu kogumisel tuleb olla kindel, et kogutav on piisavalt kuiv ja värskelõhnaline. Nimelt võib korralikult kuivatamata kohvipuru kogumisnõus hallitama minna ja selline lisand enam peenrale panna ei sobi.

Allikad: Gardeningknowhow.com. Organicgardening.about.com