Aiasõbrad, rõõmustage! Tartusse rajatakse Baltimaade suurim aianduskeskus Gardest

Tartu piiril Rohelisse Parki loodav Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest saab homme, 28. novembril nurgakivi.

Tuleva aasta aprillis avatavas keskuses on müügipinda 9000 ruutmeetrit, lisaks rajatakse 180-kohaline parkla ning 150-kohaline restoran. Projekti maksumus on ligikaudu 6 miljonit eurot. Nurgakivi panevad Rohelise Pargi, Gardesti ja ehitusfirmade esindajad ning Tartu linnapea.

Gardesti juhatuse liikme Kersti Jeetsi sõnul on loodav aianduskeskus Eestis uudse kontseptsiooniga, mis on sarnane IKEA-le. "Üldistatult on keskus üks suur pood, milles paiknevad avarad osakonnad erinevatele kaubagruppidele. Keskus hakkab pakkuma laias valikus aia- ja toataimi, aiamööblit, tööriistu, toitu ja tarvikuid lemmikloomadele, sisustuskaupa, lõikelilli ning hooajalist talukaupa. Esindatud on ka mõned kaubamärgid nö shop-in-shop lahendusena."

Aastaringselt lai kodu- ja aianduskaupade valik on jaotatud eri osakondadesse ning Eestis uuenduslik ostukeskkonna ülesehitus ja kliendi liikumissuuna koordineerimine teevad kliendile ühest poest teise liikumise mugavaks.

Mapri Ehituse juhataja Priit Jaagant lisas, et Mapri Ehitus koos Hollandi partneri Thermofloriga paneb moodsa aianduskeskuse Rohelisse Parki püsti tulevaks kevadeks. "Oleme olnud pargi esimeste asukate hoonete ehituse juures ja meie arvates peab Tartu sissesõidul avanev arhitektuurne pilt olema tänapäevane. Rohelise Pargi valmimine aitab sellele kindlasti kaasa."

Kodu- ja aianduskeskuse projekteerija on Design Police Department OÜ ja Thermoflor B.V. Ehitustöid teostab Mapri Ehitus OÜ ja Thermoflor B.V. Siselahendused on välja töötanud DeHaanRetail Supportgroep B.V.

Gardest annab tööd 40 inimesele.