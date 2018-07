AIATARKUSTE KULLAFOND | Miks tark aednik lõikab õunapuid suvel?

Kavalam on õunapuud lõigata suvel, sest siis kasvatab ta märksa vähem vesivõsusid ja lõikajal on tema korrastamisega vähem tööd.

Õunapuid võib julgelt lõigata jaanipäevast augusti lõpuni. Suvisel lõikusel on kevadise ees omajagu eeliseid. Vesivõsusid tekib siis hulga vähem ja lõikehaavad paranevad paremini, sest kasvuajal on puudel rohkem energiat.

Pärast kevadist tugevat lõikust hakkavad okstel suve keskel turritama noored kasvud. Need tuleb juba südasuvel maha murda. See on mõnus töö, sest kasvud on veel puitumata ja kääre pole vaja. Vesivõsud tulevad kinnituskohast ilusti lahti ja koorerebendit ei teki. Kuna kääre ei kasutata, pole ka ohtu, et lõigates jäävad järele tüükad.

Uute võsude kasvatamise asemel saab puu nüüd keskenduda viljadele. Kui jätate kasvud murdmata, siis talveks need puituvad. Järgmisel aastal tuleb neid juba aiakääridega lõigata, mis on hoopis raskem töö.

Suvel paranevad lõikekohad hästi ka õhu käes. Kui haav on kuivanud ja hakkab halliks tõmbuma, on paras aeg katta see haavapalsami-, -peitsi või õlivärviga.

Kaja Kurg, Maakodu 2011