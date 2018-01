Ajatada sibulat veeklaasis või mullas? Mõned nipid, mis aitavad kasvu kiirendada

Selleks, et tagada aknalaual vitamiinirikas roheline sibulasaak, tehke algust ajatamisega. See on lihtne ja sellega saavad hakkama kõik.

Ajatatud sibula eeliseks on see, et värske roheline toidule värvi- ja maitseandmiseks on aknalaualt kogu aeg võtta. Kui 1-2 sibulat nädalaste vahedega mulda või vette pista, saab värsket sibularohelist kuni kevadeni.

Sibulaid võib ajatada nii veeklaasis kui mullas, kasvu kiirendamiseks võib sibulakaela maha lõigata või hoopis lõikamata jätta ning ajatamiseks sobivad ka juba kasvu alustanud sibulad. Millist ajatamisvõtet aga kasutada? Otsustasin kõiki korraga proovida.

Ühel ajal läks kasvama neli sibulat. Veeklaasi nii, et sibulakand vette ei puutuks, läks üks sibul. Teise sibula istutasin mulda, kuid enne lõikasin pealt maha tipuosa (nn kaela), et kiirendada kasvu. Kolmas sibul oli juba hoiukorvis kasvu alustanud, ka see sai mulda istutatud. Neljas sibul läks mulda just nii nagu ta oli. Mulda istutatud sibulad said kastmisvett ja kõik neli panin aknalauale, kus temperatuur püsis +20º C ümber. Istutamiseks kasutasin koduaia sõelutud kompostimulda. Mulda istutatud sibulaid kastsin umbes 2 korda nädalas. Veeklaasis oleval sibulal vahetasin üks kord nädalas vett.

Veeklaasis ajatatamise eeliseks on lisaks kiirusele see, et ei pea mullaga mäkerdama, kuid kui hooletu olla (st jätta ära veevahetused klaasis), kipuvad juured klaasis mädanema minema. Samas on päris põnev (eriti lastel) jälgida läbi klaasi juurte arengut, mis potis kasvades jääb nägemata.

Mulda pistetud sibulad alustavad oma kasvu väikese viivitusega, kuid juurdununa teevad nad kaotatud aja ruttu tagasi.

Natuke aitab kasvu alustamist kiirendada, kui lõigata ära sibulalt kael. Selle miinuseks on see, et sibul võib olla juba „talveunest ärganud“ ja nii kahjustatakse juba kasvu alustanud sibulapealseid. Kui tekib tahtmine sibula kael maha lõigata, peaks valima pisut ümarama kujuga siblad, mitte lapikud, nagu juhtusid minul olema.

Kui ei raatsita terveid sibulaid kasvama panna, võib ajatamiseks kasutada sorteerimise käigus välja praagitud sibulaid, millel on rohelised tipud juba väljas. Kui mingid mädanikud kiusamas ei ole, saab neilt samuti kahe nädala möödudes pealseid noppida.

Kõige hiljem alustas kasvu sibul, mis oli niisama mulda istutatud. Kuid korralikult juurdununa tegi ta viivituse ruttu tagasi ja kahe nädala möödudes ei jäänud sugugi teistele „konkurentidele“ alla.

Ajatamise viisidel pole olulist vahet. Üsna üheaegselt saab rohelist nii veeklaasis ajatatud sibulaist kui mulda pistetuist. Pole ka vahet, kas eelnevalt oli sibul juba oma kasvu alustanud või oli kael lõigatud-lõikamata. Tarbimiseks saab rohelist sibulat, sõltumata kasvuviisist, umbes kahe nädala möödudes pärast kasvamapanekut. Selle ajaga on sibulapelsed kasvanud umbes 15-20cm pikkuseks.