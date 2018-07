APPI - hispaania (lusitaania) teeteod ründavad | Mida teha?

Teeteo aedadest väljapoole levides kujutab ta endast ohtu põldudele ja viljasaagile.

Teistest liikidest eristab hispaania teetigu väga suur viljakus: suve jooksul võib muneda kuni 400 muna.

Arvukuse kasvades võib lusitaania teetigu kohalikud liigid välja tõrjuda. Suurema ohu all on eelkõige aianditega piirnevad kinnistud ja uuselamurajoonid, kus võib tigusid lausa massiliselt aedades kohata.

Mida teoga teha?

Kui olete veendunud, et tegemist on just kõnealuse liigiga, oleks mõistlik tema arvukust kontrolli all hoida ja leitud teod hävitada. Hästi aitavad nende vastu ka spetsiaalsed teetigude hävitamiseks mõeldud tõrjegraanulid.

Lusitaania teetigu aetakse tihti segamini meil harvaesineva kasuliku musta seateoga, kes on samuti suur nälkjas, ent tal puudub teeteole omane ruuge värvus.