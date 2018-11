ENNEKUULMATU NIPP | Vaata, kus oleks parim hoiustada külvi ootavaid seemneid!

Seemneid suvilasse jättes on ilmselt külmast ohtlikumad hiired, kes võivad teie seemnevarud üles leida ja suurim rõõmuga nahka panna. Ent soojalembeste kultuuride, nagu kurkide-kõrvitsate seemnetele ei tee head ka külm. Seetõttu oleks kaval osa seemneid linna viia ja osa suvilasse jätta.

Kindlasti võib rahumeeles suvilasse jätta külmakindlate kultuuride, näiteks tilli, saia- ja päevalillede ning kosmoste seemned. Rusikareegliks võiks ehk soovitada, et kohale külvatavate ja isekülvi andvate taimede seemned püsivad kütmata suvilas kindlasti eluvõimelised.

Ent taimed, mille istikud tuleks kevadel ette kasvatada, tasuks ehk pigem enesega linna kaasa võtta. See on mõttekas ka sellepärast, et ilmselt teete oma kevadkülvid ikka linnakodu aknalaual.

Kus võiks linnas seemneid säilitada? Valige selleks jahe ja suhteliselt niiske õhuga koht, seal ei kuiva seemned läbi.

Parim paik oleks külmkapp, kuid kindlasti mitte sügavkülmik.

