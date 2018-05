HÜVA NÕU | 4 töötavat nippi traatussidest lahtisaamiseks

Mulla kobestamine

Mulla harimine pindmistes kihtides on suvel väga oluline, kuna just seal arenevad naksurlaste munadest kahjurid. Valmikud munevad juunis-juulis mulla pindmisse kihti ning surevad varsti pärast munemist. Muna kest on õrn, mistõttu ka kerge puutumine vigastab seda ja peatab edasise arengu. Taimede kõplamine vms vaheltharimine juuni lõpul ja juuli algul on peamine agrotehniline taimekaitsevõte, millega saame noorte traatusside arvukust piirata.

Püünistaimede istutamine

Naksurlaste vaieldamatu lemmik on aedsalat. Istutage salatitaimi juurikapeenrasse teiste kultuuride vahele. Nii annate kahjuritele võimaluse tarvida oma meelistoitu ja nad jätavad juurikad tõenäoliselt rahule kuniks salatit jätkub.

Mulla lupjamine

Naksurlastele meeldib palju rohkem happeline pinnas. Seetõttu sunnib neid taganema ka mulla lupjamine. Alati pole aga võimalik seda võtet kasutada, kuna ka kasvatatavad kultuurid võivad vajada sarnaseid tingimusi.

Siinkohal on oluline teada, et naksurlaste vastseid on mullas erinevatses arengustaadiumites, selleks, et saavutada soovitud tulemust kasutage kõiki nippe korraga!