HÜVA NÕU | Kas lõigata püsilillede pealseid või mitte?

Püsilillede pealsed on hea ära lõigata, kuna siis pääsevad uued taimeosad maast kiiremini tärkama. Samuti näevad puhastatud peenrad korrektsed välja. Lisaks eelnevale, on koos vanade pealsetega eemaldatud ka paljud talvitumiskohad kahjurputukatele ja taimehaigustele.

Õige aeg pealseid lõigata on siis, kui nad on hakanud koltuma, mis omakorda tähendab, et kõik vajalikud toitained on kenasti taimede maa-alustes osades tallel.

Koltunud rohemassi võib ära lõigata kõigilt püsililledelt, väljaarvatud igihaljaste lehtedega taimedelt ja sellistelt taimedelt, mis talvises härmatises kenad välja näevad. Talvel kaunistavad aeda mitmesugused kõrrelised ja ka helmikpööriste ning bergeeniate värvilised lehed.

Pealsed lõigatakse maha umbes paari sentimeetri kõrguselt. Vähetähtis pole ka tõsiasi, et kui ebavajalik haljasmass aiast sügisel koristatud, on kevadistel korrastustöödel üks ülesanne vähem.