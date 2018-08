HÜVA NÕU | Kuidas herilaste hävitustööd pidurdada?

Rohkete herilastega on keeruline koos elada nõelata saamata, kuid sutsakas võib põhjustada tugevaid allergilisi reaktsioone nii lastel kui ka täiskasvanutel.

Lisaks eelnevale, võib suur hulk tarbeaias toimetavaid herilasi viia puuvilja- ja marjasaagi hävimiseni. Herilased on aplad sööjad ja kõik, mis tundub meile paslik suhu pista, on ka nende jaoks maius. Nii juhtubki, et kultuurmustikad on enne korjamist seest tühjaks söödud või magusatesse õunadesse suured augud uuristatud, mahlastest ploomidest rääkimata.

Herilaste pesasid ei ole alati lihtne leida ja neid hävitada ei soovi oma nahka mängu pannes väga keegi. Aianduspoodides on siiski saadaval spetsiaalsetes kaugelt käsitsetavates spreipudelites mürk ka pesade hävitamiseks. Veendudes ohutuses, võib ka neid hästitöötavaid vahendeid võimalusel kasutada.

Lihtsam ja ammutuntud viis on aga pahalased aiast püünistega kokku korjata ja nõnda nende arvukust vähendada.

Koduse herilasepüünise valmistamine on imelihtne ja sellega saab hakkama igaüks:

Hangi paari tühja, ilma korkideta plastpudelit.

Täida pudelid pooleni herilasi peibutava seguga, milleks sobib magusalõhnaline siider, kange moosivesi, meevesi või veega segatud toormoos.

Igasse pudelisse võiks panna ka natuke vedelseepi või nõudepesuvahendit, mis vähendab võimalust, et herilane magusast ja kleepuvast vedelikust siiski põgeneda suudab.

Püünised tuleks asetada kohtadesse, kus herilasi kõige rohkem tundub olevat - marjapõõsaste või pesade lähedale, aiapidude pidamise kohast eemale.