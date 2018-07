HÜVA NÕU | Kuidas tigudel tee aias ära lõigata?

Teod ehk kõhtjalgsed (sh nälkjad) on paljudes aedades suur nuhtlus, kahjustades nii põllukultuure kui ka kultuurtaimi.

Teod toituvad taimeosadest ja tekitavad seetõttu palju kahju. Kõhtjalgsete tõrjeks on kasutatud metaldehüüdi sisaldavaid graanuleid, mis suurendavad tigude lima­eritust ja põhjustavad nende piinarikka surma. Kuigi see kemikaal on efektiivne, ei ole tegemist keskkonda ega loomi hoidva lahendusega. Linnud ja loomad, kes surnud või mürgiga kokku puutunud tigusid söövad, võivad samuti mürgituse saada ja isegi hukkuda.

Õnneks on olemas palju muidki meetodeid, mida tasub kasutada.

Üks neist on tigude liikumisvõimaluste piiramine.

Selleks puistage taimede ümber peeneteralist materjali, mis takistab nende liikumist. Teod ei roni sellisele pinnale, sest nad ei pääse seal edasi ega tagasi. Antud otstarbeks sobib liiv, kruus, kiviklibu, aga ka koredalt purustatud munakoored. Munakoorekillud on ühtlasi hea kaltsiumiallikas aias pesitsevatele lindudele.

Tigude peletamiseks võib kasutada ka taimemultši. Hästi sobib selleks laotada soolikarohtu, mündilehti, tammelehti, kuuse- või männiokkaid. Aias võib ka kasvatada taimi, mis kõhtjalgseid peletavad. Teod ei armasta näiteks kurekella, münte, ingverit, koirohtu, raudrohtu, küüslauku ja juba mainitud soolikarohtu.