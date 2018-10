IDEE | 7 nutikat võimalust sügiseste lehtede kasutamiseks

Karged hommikud, värvide mäng looduses ja tuules tantsivad puulehed muudavad sügise paljude jaoks romantiliseks aastaajaks, kuid aednikule tähendab see lisaks aiasaaduste korjamisele ka pidevat lehtede riisumist. Paljud aednikud põletavad lehehunnikuid või koguvad need prügikottidesse ja lasevad minema viia.

Orgaaniline väetis

Kõige lihtsam on reha kuuri jätta, lasta lehtedel langeda ning nendest siis mitu korda muruniidukiga üle sõita. Purustatud lehed lagunevad kevadel kiiresti ning toimivad orgaanilise väetisena, mis rikastab muru kasulike mineraalidega. Lehed muudavad ka rasked mullad kergemaks ja aitavad liivasel pinnasel niiskust hoida.

Kaitsev multš

Lehtedest saab väga hea isolatsioonikihi talvituvatele õrnadele taimedele või juurviljadele, mida tahetakse talveks peenrasse jätta. Paks lehekiht takistab ka võrsete tekkimist sügisel mulda pandud küüslaugul ega lase talvel, mil külm ja sula vahelduma kipuvad, maasika juurtel maapinnale tõusta.

Juurviljade hoiustaja

Ruumis, kus on jahe ja niiske, on parim hoiustada juurvilju värskelt langenud krõbisevate lehekihtide vahel. Kerge niiskus lehtedes on oluline, kuid kindlasti ei tohi neil liialt vesiseks lasta muutuda.

Umbrohu lämmataja

Purustatud ja ka terved lehed on väga heaks kaitseks köögiviljasaagile, aedmustikatele ja teistele marjadele ning dekoratiivpõõsastele. Lehed aitavad hoida maapinna niiskena ning lämmatada umbrohu. Kuna lehtedes puuduvad umbrohuseemned, ei hakka ka uued soovimatud tegelased peenras kasvama. Küll aga meelitavad lehed aeda kasulikud vihmaussid.