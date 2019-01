Imeline juurvili pilvede kohalt. Mis see on?

Andide kõrgmäestikus elav Pumpushi hõim on maka’t ehk mugulkressi (Lepidium meyenii) kasvatanud tuhandeid aastaid ning selle juur on olnud nende peamine toiduaine. Andides on selleks ideaalsed võimalused, sest taim armastab kõrget kasvukeskkonda – kuni 4500 meetrit.

Meil müüdav makapulber pärineb peamiselt Peruust, kuid taime kasvab ka Boliivias. Taim ise on väike, selle lehed ei ole pikemad kui 15 sentimeetrit. Juur aga meenutab natuke kaalikat või naerist, kuid on piklikum ja 2,5–7,5 cm läbimõõduga. Olenevalt sordist võib vili olla kollane, punane või must.

Maca’t koristatakse mais, kui selle juured on saavutanud suurima võimaliku läbimõõdu. Juured kuivatatakse päikese käes ja jahvatatakse. Niimoodi valmistatud pulber võib säilida aastaid.

Usutakse, et maka parandab tervist ja annab elujõudu. See võib nii ollagi, sest maka varustab organismi raua ja aminohapetega ning aitab taastada punaseid vereliblesid. Peale selle aitab maka tasakaalustada hormoone – alternatiivmeditsiin väidab, et see mõjuvat hästi nii naiste viljakusele kui ka meeste libiidole.

Eriti on naistel makast abi olnud meeleolu kõikumise korral, peale selle leevendab ta ka menstruaaltsükli probleeme, krampe, valusid ja menopausi kuumahoogusid. Abi on makast ka akne ja muude hormoonidest tulenevate nahaprobleemide korral, samuti ärevuse ja depressiooni puhul.

Rohkem loe supertoidupulbritest jaanuari Maakodust või digiajakirjast.