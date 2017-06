KAAMERAGA MAAL: Lennukaamera avastas Eesti ühe kaunima iluaia mastaapsuse ja ilu

Tartumaal Pangodi järve lähedal on Elle ja Enno Ahse loonud Eesti ühe hinnatuma aia. Seda on aiandushuvilised käinud aastaid uudistamas, aga seni pole keegi seda ilu õhust näinud. Nüüd on võimalik.

2013. aastal kirjutas Maaleht Elle ja Enno Ahsest ja märkis toona, et kui Elle midagi ütleb, siis on kindel, et just nii see on ega ole internetist guugeldatud – ta kirjutab ainult neist taimedest, mida on ise kasvatanud ning seega läbi ja lõhki tunneb.

Tema lugude suurim väärtus ongi isiklik kogemus. Ja mis parata, kui mõni tema seisukoht vahel ei klapi aiameedia nõuandenurkades ära leierdatud õpetustega.

Elle on üks hinnatumaid aiandusteemadel kirjutajaid Eestis, kuigi hariduselt on ta hoopis jurist ja kogu elu sel alal töötanud. Innukas aednik on ka arstist abikaasa Enno. Aiahuvilisteks said nad aastakümneid tagasi, kui hakkasid maakodus aeda rajama. Nende paarihektarine dendropargiga aed Tartumaal Pangodi lähedal on aastaid olnud oma kujunduse ja põnevate taimede tõttu justkui aiarahva meka.

Aia kujundas Elle sisetunde järgi. “Mitu elukutselist aednikku ütlesid, et nii ei tehta üldse aeda,” on ta Maakodule öelnud.

“Aga kuidas siis ei tehta, kui mina teen! Ei ole õiget ega vale aeda. Tähtis on vaid see, et inimene end oma loodu keskel hästi tunneks. Kui olla kinni reeglites ja kaanonites, siis ongi kõik aiad ühesugused.”