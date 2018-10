Kas roose lõigata sügisel või kevadel?

Rooside tagasilõikamine neid talvituma sundimise eesmärgil ei pruugi alati õnnestuda: kui väljas on jätkuvalt väga soe, võivad nad kärpimise peale hoopis võrseid ajada. Siiski oleks mõistlik lõigata esimeste öökülmadega ära rooside õied ja õienupud, kuna õitsemine kulutab taime jõudu väga tugevalt ja seda võiks enne talve pigem säilitada.

Sügisene lõikus tehakse püsivalt jahedate ilmade saabudes. Eemaldatakse surnud, haiged ja puitumata võrsed ja allesjäävaid kärbitakse mõõdukalt, eemaldades puitumata võrse osa kuni puitunud kohani. Tagasilõikus tuleks teha vastavalt sellele, kuidas teostatakse rooside katmine. Kuuseokstega kattes on oluline, et roosivõrsed oleksid võimalikult madalad, et oleks mugavam katta nii et roosivõrsed ei jääks okste alt välja.

Väänroose ehk roniroose reeglina tagasi ei lõigata, kärbitakse ainult võrse otsi, et soodustada puitumist. Samuti ei ole vaja pinnakatteroose sügisel tagasi lõigata.

Rooside puhul tehaksegi nii-öelda eellõikus sügisel, põhiliselt seetõttu, et oleks mugavam taimi katta. Korralik ja täpne tagasilõikus sooritatakse kevadel peale talvekatete eemaldamist - siis kui võimalikud talvekahjustused on selgelt eristatavad.