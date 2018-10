Kas tead, milline on parim viis roheliste salatite säilitamiseks? Vaata järele!

Õrnad aiasaadused püsivad kauem värskena, kui need enne külmikusse panemist pakkida niisketesse paberkäterätikutesse ja alles seejärel pealt lahtisesse kilekotti. Samaks otstarbeks võib kasutada ka loodussõbralikumat ja keskkonda rohkem säästvat materjali – õhukest linast või puuvillast köögirätikut. Korduvkasutatava materjali puhul pange tähele, millega ja kuidas te neid pesete: parim on kasutada looduslikku nõudepesuvahendit ja hästi kuuma vett.

Nõnda säilivad lehtsalatid ja maitsetaimed värskena vähemalt nädala.

Teine võimalus maitsetaimi säilitada on külmikus veega täidetud klaasis või purgis. Sellisel juhul tuleb enne varte otsad pisut maha lõigata, et vesi taime sisse pääseks. Nii võib säilitada kõiki maitsetaimi peale lehtselleri ja basiiliku – need taimed ei talu külmiku jahedust. Viimastega võib teha täpselt samamoodi, aga jätta nad näiteks köögis aknalauale.