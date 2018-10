Kas tead põhjust, miks tšilli on maailmas nii populaarne? Vaata siia!

Kuigi tšilli seostub enamasti tulekahjuga suus, on selles viljas palju armastusväärset. Tšillisid on kõikvõimalikku värvi, erineva vormi ja kujuga. Tšillidega ongi selline huvitav lugu, et ühe taime kaunad võivad maitsta täiesti erinevalt. Viljad, mis näevad rohkem päikest, on magusamad kui need, mis jäävad lehtede varju. Isegi vili ise võib ühest servast tunduda mahedam ja teisest tulisem.

Peale tulisuse on tšillil veel palju imelisi omadusi. Tal on bakterivastane ja valuvaigistav toime, temas sisalduv kapsaitsiin soodustab seedimist.

Tšilli söömine paneb kehas endorfiinid liikuma, kiirendab vereringet ja ajab higistama, andes ühtlasi energiat ja parandades enesetunnet.

Tšilli võib ainevahetust kuni veerandi võrra kiirendada, soodustades kalorite kiiremat põlemist. Olenevalt sellest, kas kasutatakse värsket, suitsutatud või kuivatatud tšillit, võib tulemus olla pehme, teravmagus, valusalt kõrvetav, aga ka puuviljamaitseline.