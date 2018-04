KAS TEADSID? | 5 töötavat nippi, kuidas kasvatada ussivabad herned

Aedhernes on kõigi lemmik. Tüütud herneussid võivad aga kogu rõõmu rikkuda. Koduaias pole kohe tarvis mürgi järele haarata, paari nippi teades saab hernemähkuri niisamagi taimest eemal hoida.

Külva pigem vara!

Hernes talub hästi külma, seetõttu on need ka ühed esimestena külvatavad seemned, mida võis tegelikult juba paar nädalat tagasi maha panna. Lühiajalised öökülmad hernetaimi ei heiduta. Muide, varajase külvi eelis on ka varasem saak ja vähem hernekärsaka kahjustusi ehk rahvakeeli herneusse, kes taimede õitsemise ajal ei pruugi üldse veel liikvelgi olla.

Ära kasvata herneid samal kohal

Kui vähegi on võimalust, ei tohiks aedhernetaimi mitu aastat samal kohal kasvatada. Hernepeenra liigutamisega võtame kahjuritelt ja ka taimehaigustelt võimaluse ilma igasuguse vaevata levida. Mängi neile ninanips ja pane herned alati eelmise aasta kasvukohast võimalikult kaugele kasvama. Aedhernest ei tasu külvata ka kasvukohale, kus eelmine aasta kasvas aeduba, põlduba vm liblikõieline.