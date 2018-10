KUHU ME OLEME JÕUDNUD | Vaata, kuidas on seotud Halloween ja kliima soojenemine!

Igal aastal visatakse peale Halloweenipidustusi Ameerikas ära 0,5 miljardit kilo täiesti korralikke kõrvitsaid.

Ameerika keskonnakaitsjad mainisid kõrvitsatega seotud probleemi juba 2015. aastal, väites, et neil on oma osa mängida globaalsetes kliimamuutustes.

Nimelt visatakse praktiliselt kõik oktoobri lõpus kodu kaunistamiseks kasutatavad kõrvitsad ja nende sisu lihtsalt prügikasti. Kogu see täiesti söögikõlbulik kraam jõuab suurtele prügimägedele, kus see aja jooksul lagunedes eritab juba märkimisväärsel hulgal metaani, vahendab U.S. Department of Energy.

Seega kui plaanisid ka suurtest Halloweenipidustustest osa võtta, mõtle kuidas saaksid seda teha ilma kõrvitsaid raiskamata. Ka Ameerikas antakse selleks 3 asjalikku soovitust:

1. Söö kaunistuseks kasutatavad kõrvitsad paari päeva jooksul ära ja ära lase seemneid raisku. Need võib kohe ära röstida ja toiduks tarvitada. Ka õues seisnud kõrvits on tegelikult söögikõlbulik, kui teda pesta, ning seest ja väljast koorida ning siis kuumtöödelda.

2. Sööda kõrvitsad loomadele! Kui sul endal koduloomi pole, küsi kas mõni tuttav loomakasvataja või loomaaed ei sooviks neid kasutada. Kui ei, siis ehk tahaks jahimehed neid metsloomade toitmiskohta viia?

3. Prügikasti viskamise asemel leia võimalus kõrvits komposti panna. Ka see aitab kaasa keskonna hoidmisele.

Mis sa arvad, kas selline kõrvitsahullus on liiga kaugele läinud raiskamine või tore traditsioon? Kirjuta kommentaaridesse!