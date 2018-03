Kus kasvatada kurke – heinamaal või minikasvuhoones?

Avamaa kurke on lihtne kasvatada. Selle jupikese maad, mis kurgipeenra jaoks vaja, jaksab tavaliselt igaüks läbi kaevata. Minikasvuhoonetest ei pruugi olla kauaks abi, need võivad ära laguneda juba esimesel suvel.

Kurgiseeme saab mulda mai esimeses pooles. "Loor peale ja muud ei midagi. Isegi kasta pole vaja. Mina ei anna kurkidele mitte kunagi vett," kirjeldab Rosida Saare, "ka loori ei võta mitte kunagi ära. Ainult saagi korjamise vaev."



Rosida kirjeldab veel ühte nippi. "Kurgid on kahes rivis, nende vahele kaevan labidasügavuse kraavi, mille täidan sõnnikuga. Käärides see soojendab mulda ja annab rammu ka."

Lukkudega kasvuhoone

Kuna soojemas keskkonnas kasvavad kurgid jõudsamalt, siis võib vabalt muretseda endale ka mõne minikasvuhoone, kuid lukkudega varianti ei taha sellel aastal enam osta vist ükski aednik. "Eelmisel aastal ostetud kasvuhoonel läks juba esimesel aastal lukk katki," lausub üks hobiaednik.

Lukkudega kasvuhoone, mis juba esimesel aastal ära lagunes Erakogu

Ühel teisel hobiaednikul olid samuti sellised. Eelmisel aastal jäi kahest üks järgi, nüüd on sellest ka vaid räbalad. "Ühesõnaga, kui selliseid näed, siis ära osta. Lukud on mu omadel terved. Meil rebenesid lahti õmblused, metalltorud paindusid kõveraks ja ära murdusid ka plastikust ühenduslülid."

Maksta tuli tookord sellise kasvuhoone eest 19.90. "Ühe hooaja jaoks ikka liiga kulukas," sõnab mees.



Augud heinamaale

Hobiaednik Tiina Möller räägib, et kuna temal ei ole kündmisvõimalust, siis eelmisel aastal kaevas ta heinamaale umbes labidalaiuselt augud ning asetas sinna sisse poest ostetud musta mulla.

"Istutasin taimed mullaga täidetud aukudesse. Peale läks must paks kile, mille servad kindlustasin korralikult kividega, ümber taime ka, et need hoiaksid loori kõrgemal," räägib ta, "peale panin kaks kihti katteloori, mida suvel maha ei võtnudki."

Märkusena olgu öeldud, et katteloori tuleb ikka aeg-ajalt ma võtta, nimelt kastmiseks ja saagi koristamiseks. Sai kõvasti salatit tehtud, niisama krõmpsutatud ja sisse tehtud.

"Nüüd saan selle kilealuse maa sellel aastal aiavilja jaoks kaevata, sest hein on kadunud ja kurgimaa kolin siis edasi," pajatab ta, "jätkan täpselt sama meetodiga."