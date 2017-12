Lihtsad, kuid tõhusad tarkuseterad jõulupuu eest hoolitsemiseks

Osad inimesed teavad hästi, milline jõulupuu neile koju sobib ja jäävad traditsioonilisele valikule kindlaks. Teised jälle proovivad igal aastal midagi uut. Kuidas aga uue või vana valikuga hästi toime tulla, nii et jõuluilu jätkuks võimalikult kauaks?

Aianduskeskus Hansaplant soovitab mõelda järgmistele asjaoludele:

Jõulupuu mõõtmed

Väiksem puu võtab vähem ruumi ja on tavaliselt ka odavam. Suurem puu on kindlasti suursugusem ja annab toale rohkem juurde. Üldiselt aga on nii, et mida suurem ruum, seda suurem olgu kuusk.

Jõulupuu toas hoidmise aeg

Lõigatud jõulupuudest kestavad toas kõige kauem nulud. Samas on potijõulupuud kõige kauem ilusad.

Kas eelistate mugavust või kuuselõhna?

Potijõulupuid on kõige mugavam hooldada, sest neil ei tule pidevalt vett kontrollida ja lisaks ajavad nad ka vähem okkaid. Üldiselt eelistatakse nulgusid, sest nende okkad kuivavad okste külge ja seetõttu on toas vähem prahti. Kuuskede eeliseks on aga lõhn, mis jõuludega seostub.

Jõulupuu hooldamine

Kui olete oma valiku teinud, siis ootab puud kojutoimetamine. Harjutage teda uute oludega tasapisi, hoidke puud kõigepealt näiteks jahedas koridoris.

Võimalusel valige jõulupuule valgusküllane ja jahe ruum. See väldib puu kasvamaminekut ja okaste pudenemist.

Kohta valides pidage silmas, et puu ei satuks radiaatori või kamina läheduses, seal seisab see värskena lühikest aega.

Lõigake enne vette panemist tüve lõikehaav puhtaks, et see paremini vett imaks.

Arvestage, et puu joob esimestel päevadel palju vett. Jälgige, et vett jätkuks alati. Kasuks tuleb ka okste piserdamine veega, nii püsivad okkad kauem küljes.

Esimene vesi olgu kuum, täpselt nii kuum kui soojaveekraanist maksimaalselt tuleb. Puu imab kuuma vett paremini ja säilib siis kauem.

Hiljem lisatav vesi olgu toasoe.

Kui teil on olemas õhuniisutaja, siis tasub see paigutada jõulupuu lähedusse.

Mis puutub potijõulupuuse, siis arvestage, et pikalt toasoojas hoidmine viib puul talverežiimi segamini ja taim hakkab kasve ajama. Külmakindel kuusk võib muutuda värskete roheliste kasvudega külmaõrnaks puukeseks, mis õues enam kuidagi vastu ei pea.



Traditsiooniline harilik kuusk potis

Hansaplant