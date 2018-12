Loe, kuidas vahatatud ratsuritäht veelkord õitsema saada

Vahatatud sibulaga ratsuritähed ei vaja kastmist ja on seetõttu lihtsasti hooldatavad. Vaha takistab sibula kuivamist ja lill hakkab õitsema toatemperatuuril 4-6 nädla jooksul.

Vahatatud sibulatega ratsuritähed Foto: Sven Arbet

Kui soovite lille ka pärast õitsemist alles jätta, et tema õisi veelkord näha, siis koorige õitsemise lõpetanud lille sibulalt vahakirme maha. Seejärel istutage taim tavalisel kombel mulda.

Lõigake ära närtisnud õievars ja laske lehtedel kasvada nii kaua, kui need on rohelised. Rohelised lehed varustavad sibulat toitainetega. Kastke ja väetage kerge väetisega kuni sügiseni. Septembris, kui taime lehed hakkavad kuivama, vähendage kastmist ja väetamist. Oktoobris lõpetage taime kastmine ja viige suvel õues olnud taim tuppa. Lõigake kuivanud lehed ära sibulast mõne sentimeetri kauguselt. Nõnda asub lillesibul puhkama, et valmistuda järgmiseks õitsemiseks. Õie alged moodustuvad puhkeajal, mis kestab umbes kolm kuud ja sellel ajal võiks sibul olla ruumis, kus temperatuur jääks +10 kraadi juurde.

Seega saab vahatatud sibulaga ratsuritähe uuesti õitsema samade meetoditega nagu tavalise potis kasvavagi.

Allikas: Kotipuutarha