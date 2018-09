LUGEJA KÜSIB | Kuidas säilitada küüslauku?

Seda, millal on just kõige õigem aeg küüslauke üles võtma hakata on keeruline üheselt öelda – jälgida tuleb taime ennast. Kui küüslaugutaime lehed hakkavad kolletuma, tuleks paar taime üles võtta, ning vaadata, milline näeb välja liitsibul ise. Küpsel küüslaugul on küüned enamasti selgelt jagunenud ja igal küünel on eraldi kest ümber. Viimane ei ole enam pehme ja paar millimeetrit paks, vaid tugev ning soomusetaoline, nagu me oleme ka harjunud nägema. Meie tingimustes laialdaselt kasvatatava taliküüslaugu puhul on selleks ajaks enamasti augusti teine pool.

Saagikoristusega ei tohiks kindlasti hilineda, kuna koltunud varred ei suuda tihti enam takistada niiskuse tungimist liitsibula keskele ja nii võib juhtuda, et küüslaugud hakkavad keskelt mädanema ning teevad seda tihti ilma meie teadmata ka säilituskohas edasi. See, et saak on rikutud selgub alles hiljem.

Põllult koristatud küüslaugud tuleb koheselt mullast puhastada – selleks võib eemaldada pealmise kihi koort. Kindlasti ei tohiks säilitamiseks mõeldud küüslauke pesta! Soovitav on lõigata umbes 5cm kõrguselt ära vars ning eemaldada juured. Peale seda tuleks küüslaugud asetada ühekordse kihina võrgule soojemasse, madala õhuniiskusega, hea õhuliikuvusega kohta kuivama vähemalt paariks nädalaks.

Selliselt koheldud küüslauke saab edukalt säilitada pimedas köögikapis lahtises korvis või näiteks aukudega plastkastis kevadeni.