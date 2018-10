LUGEJA KÜSIB | Mida teha öökülmast näpistatud kõrvitsaga?

Talikõrvits tuleks koristada enne öökülmasid ja panna hoiuruumi, siis on lootust, et see ka ootuspäraselt säilib. Kõrvitsa koor on tugev ja paks ning võimalik, et ta ei saa lühiajalisest ja väga väikesest temperatuurilangusest kahjustatud. Suvikõrvitsad on oluliselt tundlikumad ning võivad olla täielikult rikutud.

Usin aednik kattis kõrvitsad öökülmaohus pakasekanga või kattelooriga õhtul kinni või viis hoiukohta. Ootamatult saabunud külmast näpistada saanud kõrvitsad tuleks aga kiiremas korras ära kasutada. Külmumine ja taassulamine rikub kõrvitsarakkude struktuuri ning selline aiavili ei säili enam. Seega, kui on soovi kõrvitsat siiski kasutada, tuleb nuga sisse lüüa.

Kõrvitsat saab edukalt külmutada nii kuubikutena, riivituna kui ka püreena, seda nii toorelt kui ka eelnevalt küpsetatult. Lisaks klassikalisele äädikamarinaadis kaneelihõngulisele salatile sobib kõrvits ka hoidiste ja mooside sisse ning vaevumärgatavaks lisandiks igapäevasele toiduteole.

NB!Viimasel ajal on moodi läinud ka kõrvitsapüree kasutamine kõikvõimalikes küpsetistes. Proovi järele!