LUGEJAD MURETSEVAD | Tomati sees idanevad seemned! Miks?

Kogu tõde on, et selline protsess on tegelikult küllaltki loomulik ja ei viita kuidagi sellele, et tomateid on töödeldud mingi jubeda keemiaga, mis seemned idanema paneb.

Mõningad tomatisordid käituvad viljade vananedes just nii. Põhjus selleks tuleb otse loodusest endast - kaitsva vilja sees on seemnetel turvaline ja soe areneda enne kui nad juba pisut suuremana end laguneva tomati seest välja sirutavad ja mullapinda kinnituvad.

Sarnaselt võivad seemned käituda ka õunte, kõrvitsate, paprikate, tšillide, pirnide ja tsitrusviljade sees.

Hea on teada, et idanema läinud seemnetega tomatit enam süüa ei tohiks, kuna tomatitaime algmed on inimesele mürgised.

Küll aga võib seal arenevad taimed rahumeeli potti istutada ja suureks ning viljakandvaks kasvatada. Pange tähele, et kuna tegu on tõenäoliselt risttolmelnud taimedega, siis seemnest kasvava taime viljad ei pruugi olla samasugused, kui see tomat, milles nad kasvama hakkasid!