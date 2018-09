MAAILMAKORISTUSPÄEV | Vaata, kust saab sekundiga teada lähimad jäätmejaamad

Lihtsaim, kuid mitte odavaim lahendus on jäätmed ja ebavajalikud asjad visata prügikonteinerisse, kuid see pole alati kõige mõistlikum lahendus. Paljusid jäätmeid saab taaskasutada ja seetõttu püütaksegi inimesi veenda oma jäätmeid sorteerima.

Suureks abiks keerulises jäätmete sorteerimise maailmas orienteerumiseks on uus kaardirakendus Kuhuviia.ee, kus inimene saab hõlpsasti sisestada märksõnad asjadest, millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad, uus- ja taaskasutuskeskused.

Samuti saab inimene teadmise, kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.

Kuhuviia.ee rakendus on hea ka selle poolest, et kogu info on ajakohane. Nii saab sealt kohe teada, kui rajatakse mõni uus kogumispunkt või ilmneb muudatusi mõne jäätmejaama töös.

Jäätmejaamade asukohad leiab ka keskkonnateenuste kodulehelt Keskkonnateenused.ee.

Seda, kuidas jäätmeid õigesti sorteerida, saab uurida näiteks Ragn Sellsi või Prügihundi kodulehelt.

Allikas: Targu Talita