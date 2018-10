Millised põnevad taimed annavad tuntud alkohoolsetele jookidele omapära? Vaata järele!

Isegi viinakuul ei tasu lasta end alkoholist ära petta. Seda enam, et nii mõnegi ahvatlevana tunduva joogi peamine tõmbenumber on umbrohi.

Pigem oli absindi hukutava mõju põhjus see, et koirohu ja teiste joogis olevate ürtide teravus varjas edukalt odava ja väga viletsa kvaliteediga viina lõhna ja maitset. Peamised vaevused tulenesid hoopis algses alkohoolses joogis olnud puskariõlidest.

Ilmselt mängis oma osa ka tõsiasi, et kui oled harjunud suurest klaasist veini jooma, on üsna keeruline väikesele viinapitsile ümber orienteeruda ning kanget alkoholi kipub kuluma rohkem, kui mõistlik oleks. Nimelt vaevles absindi hiilgeajal kogu Euroopa veinitööstus ajaloo sügavaimas kriisis. Ameerikast oli Vanasse Maailma jõudnud üliohtlik viinapuude lehetäi Phylloxera, mis hävitas vähemalt kolmveerandi Euroopa viinamarjaistandusi. Seetõttu oli veinide hind kõvasti tõusnud ja odavam oli juua viletsa kvaliteediga viinast segatud absinti. Sageli joodi seda veiniga samades kogustes ja samal moel.

Sedamööda kuidas viinamarjakasvatus kosus, tugevnes ka veinivalmistajate absindivastane lobi. Selleks et konkurenti kõrvale tõrjuda, tehti käepäraseks patuoinaks koirohi ja kunagi nii populaarne absint oli suuremas osas Euroopas 1980. aastateni keelatud. Ameerika Ühendriikides legaliseeriti absint alles 2007. aastal.

Loomulikult ei tähenda see, et tuleks hakata kodus kiiresti koirohunapse segama. Tujoon on koirohus siiski olemas. Tänapäeval kasutatakse koirohtu kodus pigem ilutaime või putukapeletajana. Tema iseloomulik lõhn on eriti ebameeldiv liblikalistele ja isegi kapis. Siit ka nimi – koirohi.