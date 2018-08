Milliste köögiviljade koht ei ole külmakapis? Vaata järele!

Tomat. Tippkokad teavad, et tomateid ei panda kunagi külmkappi. Nad kaotavad seal väga suure osa oma magusast maitsest ning suurepärastest omadustest. Külmikus hoitud tomatid on vesised ja maitsetud, meenutades tihti kodutomatite asemel kesktalvel poest ostetud maitsetuid vilju. Tomatite hoidmiseks on sobiv köögikapipealne, mis on eemal otsesest päikesest ning küttekehadest.

Õunad. Õunade säilitamiseks on kõige sobivam koht kelder. Kuna sellist võimalust ei ole paljudes kodudes enam olemas, on parim panna õunad naturaalsest materjalist kotti ja kuhugi riputada. Sama hästi võivad nad ka seista lahtiselt puuviljavaagnal. Taliõunu siiski ilma keldri või spetsiaalse hoidlata säilitada pole võimalik. Seega kui ei ole säilitustingimusi, oleks mõistlik valida omale aeda koheseks tarbimiseks mõeldud sordid. Külmiku niiske keskkond paneb võimalikud vigastused kiirelt mädanema ja vähendab oluliselt maitseomadusi.

Sibul. Terved ja korralikult kuivatatud sibulad peavad kenasti vastu kuivas ja päikese eest kaitstud kohas. Tihti punutakse nad vanikutesse ja riputatakse köögikappide külge või lükitakse vana võrksuka sisse. Sibulate säilitamisel on oluline, et nende vahelt õhk läbi käiks, siis ei kipu nad lihtsalt mädanema minema. Külmik ei sobi sibulatele, kuna muudab nad kiiresti pehmeks ja mädanemine algab sellisel juhul tavaliselt juba seest poolt.

Kartul. Võib väheseks ajaks külmikusse juurviljakasti jääda, kuid pikemal hoidmisel muutub ta ebameeldivalt magusaks ning jahuseks. Lisaks võib külmikuukse tihedal liigutamisel kartulite kvaliteeti rikkuda valgus, mis nad roheliseks muudab. Kõige parem koht kartulite hoidmiseks on jahe, kuiv ning pime koht.