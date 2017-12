Mürksalat – legaalne oopium, kuid kui kauaks?

Salatite perekonda kuuluvast mürksalatist on valmistatud tinktuuri, mida saab kasutada tavapäraste valuvaigistite asemel.

Salati perekonda kuuluv mürksalat (Lactuca Virosa) on looduslikult Põhja-Ameerikas ja Inglismaal, ka mujal Euroopas (v a Eestis) kasvav taim.

Tegemist on astrilaadsete seltsi korvõieliste sugukonda rohttaimede perekonda kuuluva taimega.

Salati vartest imbub lõikamisel valget piimmahla ja sealt tuleb ka taime ladinakeelne nimi Lactuca.

Taim on kõrge kasvuga, paljude lehtede ja väikeste kollaste õitega. Varred ja lehed sisaldavad valget piimjat vedelikku, mis on omaduste poolest sarnane oopiumile.

Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Ave Visnapuu räägib, et külvas mürksalatit 2005. aastal, kuid siis jäi see soiku. "Kasvatamise kogemused puuduvad," ütleb ta.

Mürksalatit on kasutatud rahvameditsiinis sajandeid. Tänapäeval saavad inimesed, kellel on krooniline valu, kasutada mürksalati tablette ja tinktuuri tavapäraste valuvaigistite nagu morfiin jt. asemel.

Heather Callaghan, veebilehekülje Natural Blaze toimetaja märgib, et see on väga hea uudis neile, kes vaevlevad närvipõletiku, operatsioonijärsete valude, põletike, migreeni, samuti unetuse ja astma käes.

Lehtedest ja vartest saab teha teed, auru või suitsu.

Mürksalatist valmistatud tinktuur ja tabletid on müügil veebipoes Amazon.com. Meie tervisetooteid müüvad ettevõtted Tervisetooted OÜ ja Biomamarket OÜ sõnavad, et neil mürksalati tablette ja tinktuuri ei müüda.

Mürksalatist valmistatud tooted on Ameerikas hetkel veel legaalsed, kuid teatud ühiskonnagrupid soovivad lisada taime kontrollitavate ainete loetellu narkootiliste ainete sisalduse tõttu.

