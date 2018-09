NIPID | Kuidas aidata taimedel üle elada esimesed sügiskülmad?

Kõige lihtsam viis taimi külmast säästa on katteloor. Kui on karta öist külma, tõmmake taimedele loor peale ja kerged külmakraadid on alistatud. Sama hästi sobib ka mõni kergem tekk või lihtsalt vana kangas. Isegi ajalehest on abi. Kui kasutate külmakaitseks kilet, ärge pange seda otse taimedele, vaid tugipuudele. Vastu kilet jäävad lehed võivad kergesti külmuda.

Nullilähedase temperatuuri korral võib abi olla ka aiavalgustusest. Kui teie laternad töötavad hõõglampidega, siis annavad need ka veidi sooja. Kui püsivat aiavalgustust pole, tuleb kasuks isegi see, kui seate taimede vahele hõõglampidega jõulutuled. See nipp on kasutu, kui teie jõulutuled põhinevad LED-tehnoloogial. Sellised lambid sooja ei anna.

Kastke ja piserdage. Niiske muld seob rohkem soojust kui kuiv ja kui lehtedel olev vesi hakkab jäätuma, eraldub seejuures imeväike hulk soojust. Sellestki võib piisata, et taimed ei hukkuks.

Koondage lillekastid ja -potid kokku, soovitatavalt lõunapoolse seina või müüri äärde. Tihe taimik loob oma mikrokliima, kuhu külmal pole nii kerge tungida. Pealegi akumuleerivad seinad ja müürid päeva jooksul soojust, mis aitab taimedel külmad ööd üle elada. Kui tegu on väiksemate pottide ja lillekastidega, võite need ka ööseks tuppa, koridori või kasvuhoonesse tõsta ning järgmisel hommikul uuesti õue viia.