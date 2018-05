NIPP | Kas tead, kuidas päästa veninud tomatitaime?

Valguse- ja toitainetepuuduses mõnda aega vaevelnud ja väljaveninud taimi ei pea tingimata ära viskama - neid saab veel edukalt päästa.



Üheks võimaluseks on tuntud nipp: tomatitaim nurga alla istutada nii, et suurem osa veninud varrest maa sisse jääks. Kui olukord on eriliselt hull, võib taimelt eemaldada mõned alumised lehed jälgides, et järgi jääb kindlasti 4 ülemist lehte.

Sellisel puhul kaevatakse taimele istutusaugu asemel sügav, pisut viltune kraav. Kogu lehtedeta varreosa istutatakse mulda. Kasulik on tähele panna, et tomatitaim jääks viltu põhja poole - siis ajab ta end lõunasuunas valgusele vastu sirutades iseseisvalt sirgeks.

Tomatitaime vars, mis on mulla alla jäänud, kasvatab enda külge tugeva juurestiku ja nii on taim varustatud oluliselt suurema juuremassiga, mis mullast niiskust ja toitaineid imab. Selliselt istutatud taimed on lopsakamad ja annavad tihti isegi kordades suuremat saaki, kui tavapärasel viisil mulda pandud.

