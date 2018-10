NIPP | Kuidas viimased tomatid punaseks saada?

Paljud tomatikasvatajad kurdavad, et tomatite värvumine ja viljumine on sellel aastal olnud tõeliselt nigel ning taimedel on veel mitmeid rohelisi vilju küljes.

Tomatid ning ka paprikad tuleks nüüd taimede küljest ära korjata esimesel värvumisel. Kui seda värvumist näha pole, siis mis seal ikka - saadused võib korjata ka rohelisena. Kindlasti tuleb seda teha enne külmade saabumist, sest külmast näpistatud aiavili enam ei säili, ega saavuta talle omast maitset.

Tomatid ja paprikad võib ükshaaval laduda hea õhuliikuvusega kasti. Selleks sobib õhulõhedega plastikkast või pappkast. Samuti sobivad punutud korvid, kuid kuna saadused võiksid kastis olla ühekordse kihina, on neljakandilise pinna peal neid mugavam hoida.

Kindlasti ei tohiks hoiule pandavaid köögivilju hulgakesi suuremast anumast valada või muul moel vigastada. Ka väikesed kopsamised mõjutavad pehmeid kudesid ja rikuvad säilivuse.

Rohelised tomatid ja paprikad saab nüüd laduda päikesepoolsele aknalauale järelvalmima. Hea nipp toore köögi- ja puuvilja järelküpsetamiseks on nende hoiukasti asetada poolik õun või küps banaanikoor - viimased eritavad aineid, mis aitavad teistel saadustel kiiremini valmida.