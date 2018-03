Postipakis tellitud seemned võivad piirile kinni jääda. Miks?

Internetikaubamaja eBay seemnete väljapanek on rikkalik, misjärel võib kasvada uudishimu ja ostusoov huvitavaid kultuure ka oma koduaias katsetada. Võib aga juhtuda, et osad posti teel tellitud seemned koju ei jõuagi, sest tollitöötaja on need konfiskeerinud.

"Kui lugeda internetis erinevate firmade seemnete importi käsitlevate seaduste seletusi, siis võib asi jääda ikka väga segaseks," tõdeb pikaaegse aiandusalase kogemusega agronoom Sirje Avingu.

Euroopa Liit on kehtestanud oma turu kaitseks reegli, et teatud taimeliikide seemneid võib EL-i tuua vaid samaväärseks tunnistatud riigist. Kui riigis toodetakse seemneid samade põhimõtete ja reeglite alusel, siis tunnistab EL riigi samaväärseks.

Samaväärsed riigid on näiteks Argentiina, Austraalia, Kanada, Tsiili, Šveits, Iisreal, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, Serbia, Uus-Meremaa, Taiwan, Ameerika Ühendriigid, Türgi, Uruguai, Lõuna-Aafrika.

Riigid, mis on samaväärseks köögiviljaseemnete kasvatuses: Austraalia, Šveits. Iisrael, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, Taiwan, Ameerika Ühendriigid.

Venemaa ja Valgevene ei ole EL samaväärsust taotlenud, mistõttu pole neid ka nimekirjas. Seega ei tohi neist riikidest kontrolli alla kuuluvate taimeliikide seemneid Euroopa Liitu (kaasa arvatud Eestisse) tuua. Ukraina on samaväärsuse saamise taotluse Euroopa Komisjonile esitanud ning tõenäoliselt lähiaastatel selle ka saab.

Taimetervise nõuded on olulised

Taimede tellimisel on oluline jälgida, et taimetervise kontrolli alla kuuluvate taimeliikide seemnetel nõutakse fütosanitaarsertifikaati (kui need tuuakse sisse seemne samaväärsust omavast riigist).

Taimetervise kontrolli alla kuuluvate taimeliikide loetelu:

- perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, perekondade paprika (Capsicum spp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis (Oryza spp.) ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Solanum lycopersicum L.), hariliku lutserni (Medicago sativa L.), maisi (Zea mays L.), hariliku sibula (Allium cepa L.), porrulaugu (Allium porrum L.), murulaugu (Allium schoenoprasum L.), šalottsibula (Allium ascalonicum) ja aedoa (Phaseolus L.) seemned kuuluvad taimetervise kontrolli alla juba alates 1. oktoobrist 2014.

- perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale) ning tritikale (X Triticosecale) seemned, mis pärinevad Afganistaanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast või Ameerika Ühendriikidest.

Ainult isiklikuks tarbimiseks

Erandina on öeldud, et kuni 5 viiegrammist müügipakendit seemneid võib tuua ilma fütosanitaarsertifikaadita ainult reisija pagasis ja tema enda isiklikuks tarbimiseks. Posti teel tellitavad seemned, mis kuuluvad taimetervise kontrollile peavad olema alati varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Kahjuks ei oma aga sageli internetikaubamajadel sertifikaate.

Näide. Tomat 'Roma', tootja riigiks on märgitud USA. Tomat on impordi kontrolli alla minevate taimeliikide nimekirjas, USA on riikide seas, kust võib seemneid importida ja tomat on fütosanitaarsertifikaati vajavate taimeliikide nimekirjas.

Pikaaegse aiandusalase kogemusega Sirje Avingu ütleb, et see tähendab, et tomatisordi 'Roma' seemneid tohib osta, aga erandina ainult 5 kuni 0,5 gr pakki.

Sama sordi tootjariigiks võib olla ka Hiina. Tomat on impordi kontrolli alla kuuluvate taimeliikide nimekirjas, aga kuna Hiina näol ei ole tegemist samaväärse riigiga, siis neid konkreetseid seemneid osta ei tohi.

Hiinast võib osta nende taimeliikide seemneid, mis ei ole kontrolli alla kuuluvate taimeliikide nimekirjas.

Seemne impordi kontrolli alla kuuluvate taimeliikide loetelu:

Venemaalt ja teistest mittesamaväärsetest riikidest ei tohi neid Eestisse tuua.

Teraviljakultuuride liigid

1. Avena sativa L. (sealhulgas Avena byzantina K. Koch) ― harilik kaer sh. bütsantsi kaer

2. Avena nuda L. ― paljaskaer

3. Hordeum vulgare L. ― harilik oder

4. Secale cereale L. ― harilik rukis

5. Zea mays L. ― mais, välja arvatud lõhenev mais ja suhkrumais

6. Triticum aestivum L. ― harilik nisu

7. Triticum durum Desf. ― kõva nisu

8. Triticum spelta L. ― spelta nisu

9. xTriticosecale Wittm.ex A. Camus) perekonda Triticum kuuluva liigi ja perekonda

Secale kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid ― tritikale

10. nimetatud liikide hübriidsordid ja sisearetusliinid.

Söödakultuuride liigid

1. Agrostis capillaris - harilik kastehein

2. Agrostis gigantea Roth. - suur kastehein

3. Agrostis stolonifera - valge kastehein

4. Alopecurus pratensis - aas-rebasesaba

5. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. & C. Presl - kõrge raikaerik

6. Brassica napus L. var. Napobrassica - söödakaalikas

7. Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) - söödakapsas

8. Bromus catharticus - lapik luste

9. Bromus sitchensis Trin. - alaska luste

10. Cynodon dactylon (L.) Pers. - harilik sõrmrohi

11. Dactylis glomerata - harilik kerahein

12. Festuca arundinacea - roog-aruhein

13. Festuca filiformis - niitjas aruhein

14. Festuca ovina - lamba-aruhein

15. Festuca pratensis - harilik aruhein

16. Festuca rubra - punane aruhein

17. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - kink-aruhein

18. xFestulolium - aruraihein, perekonda Festuca kuuluva liigi ja perekonda Lolium kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid

19. Galega orientalis Lam. - ida-kitsehernes

20. Hedysarum coronarium - kroon-magusristik

21. Lolium × boucheanum - põld-raihein

22. Lolium multiflorum - itaalia raihein, kaasa arvatud üheaastane

47. Trifolium repens - valge ristik

48. Trifolium resupinatum - pärsia ristik

49. Trigonella foenum-graecum - põld-lambalääts

50. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - aas-koldkaer

51. Vicia faba - põlduba

52. Vicia pannonica Crantz - ungari hiirehernes

53. Vicia sativa - suvivikk

54. Vicia villosa Roth - põld-hiirehernes

Õli- ja kiudtaimede liigid

1. Brassica juncea (L.) ja Czern. - kapsasrohi ehk sarepta sinep (edaspidi sarepta

kapsasrohi)

2. Brassica napus L. (partim) - raps

3. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - rüps

4. Cannabis sativa L. - harilik kanep

5. Carum carvi L. - harilik köömen

6. Glycine max (L.) Merill - põld-sojauba

7. Linum usitatissimum L. (partim) - harilik lina

8. Papaver somniferum L. – unimagun

9. Sinapis alba L. - valge sinep

Köögiviljakultuuride liigid

1. Allium cepa L. – harilik sibul; pesasibul

2. Allium cepa L.var. Aggregatum – pesasibul

3. Allium cepa L.var. Cepa – harilik sibul, värtensibul

4. Allium fistulosum L. – talisibul

5. Allium porrum L. – porrulauk

6. Allium sativum L. – küüslauk

7. Allium schoenoprasum L. – murulauk

8. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – aed-harakputk

9. Apium graveolens L. – seller, juurseller

10. Asparagus officinalis L. – spargel

11. Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet

12. Brassica oleracea L. – roheline spargelkapsas, lillkapsas, kähar lehtkapsas,

rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, nuikapsas

13. Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris, naeris

14. Capsicum annuum L. – harilik paprika

15. Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur, sile endiiviasigur e eskariool

16. Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur

17. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus

18. Cucumis melo L. – melon

19. Cucumis sativus L. – harilik kurk, kornišon

20. Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits

21. Cucurbita pepo L.– harilik kõrvits

22. Cynara cardunculus L. – harilik artišokk, hispaania artišokk e kardi

23. Daucus carota L. – aedporgand

24. Foeniculum vulgare Mill. – harilik apteegitill

25. Lactuca sativa L.– aedsalat

26. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – aedpetersell

27. Phaseolus coccineus L. – õisuba

28. Phaseolus vulgaris L.– põõsasuba, lattuba

29. Pisum sativum L. (partim) – kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes

30. Raphanus sativus L. – redis, must rõigas

31. Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber

32. Scorzonera hispanica L. – aed-mustjuur

33. Solanum lycopersicum L. – harilik tomat

34. Solanum melongena L. – baklažaan

35. Spinacia oleracea L. – aedspinat

36. Valerianella locusta (L.) Laterr. – põldkännak

37. Vicia faba L. (partim) – põlduba

38. Zea mays L. (partim) – suhkrumais, lõhenev mais.