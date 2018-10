RAHVAKALENDER | Tänupühal rõõmustame saagi üle

Kirikutes peetakse tänujumalateenistusi, et olla tänulik selle eest, mis on olemas ning mitte liiga palju mõelda ja kaevelda puuduva üle. Lõikuspüha sõnum on: jaga olemasolevat neile, kel seda napib.

Muistsetest aegadest tähistatakse sel päeval ka kolletamispäeva, mis märgib kuldse sügise tipphetke. Nüüdsest on sügis astunud oma õigustesse, kõigil peavad varud salves olema ja võib üle minna talvisele elurütmile.