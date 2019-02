SAMM SAMMULT | Üksikasjalik värskete võrsete kasvatamise õpetus

1. Valige seemned, mida on lihtne kasvatada ja mille võrsetel on hea maitse. Eestis saab ilmselt kõige soodsamalt herneid, mille võrsetel on õrn ja mahlane noorte herneste maitse. Lihtsalt idanevad ja hästi kasvavad ka redise- ja päevalilleseemned, samuti eri salatid, spinat, kress, peet, ürdid.

Kuna võrsetes on kõik toitained, aga ka mürgid kontsentreeritud kujul, valige seemned, mida pole umbrohu, hallituse või putukate vastu töödeldud. Samuti tasub jälgida, et seemneid poleks kuumtöödeldud – mõned toiduks müüdavad seemned võivad olla näiteks röstitud. Suur osa toidupoodides müüdavaid kuivatatud Eesti herneid on täiesti idanemisvõimelised.

2. Loputage seemned voolava vee all ja kurnake. Suuremaid seemneid – herne- ja päevalilleseemned ning läätsed – on hea leotada üleöö toasoojas vees. Järgige pakil olevaid juhiseid.

Võrsete kasvatamiseks sobivad laiad plastkarbid. Kodus on ilmselt kõige käepärasem taaskasutada 4–5 cm sügavusi plastist toidualuseid.

Kui karbi põhjale on märgitud plasti tüübiks 5PP, siis on tegemist toidu ja aiapidamise jaoks ohutu pakendiga. Enim levinud 10 × 15 cm suurused alused on mugavat mõõtu, neid saab lihtsalt ümber paigutada ja need mahuvad kenasti enamikule aknalaudadele. Auke pole vaja karpide põhja teha.