Selle lihtsa nipiga on kõige parem kasta orhideed

Asetage orhideepott toasooja veega täidetud nõusse nii, et vesi ulatuks veidi üle poti serva. Mõne minuti pärast on segu märgunud, siis võtke pott välja. Kui liigne vesi on ära nõrgunud, pange taim tagasi oma alalisele kasvukohale.

Märg pott on raske. Järgmine kastmiskord tehke siis, kui pott on muutunud kergeks. Kuigi segu kuivab pealt kiiresti, jagub poti sees piisavalt niiskust tunduvalt kauemaks ajaks.

Kasta tuleb hommikupoolikul või päeval. Ööseks lehtede vahele jäänud vesi põhjustab mädaniku teket ja taim hukkub.

Kui mingil põhjusel on väga jahe ja õhk niiske, võib kastmiskord vahele jääda. Lühiajaline kuivus ei ole eluohtlik, küll aga liigniiskus jahedas ruumis. Orhideede puhul on ülekastmine üks sagedasemaid hukkumise põhjusi, vaid haruharva on selleks liigkuivus.

Soojas toas teeb taimele head piserdamine toasooja pehme veega. See aitab suurendada õhuniiskust ning mõjub värskendavalt. Jahedates ruumides on piserdamine aga kurjast. Ka piserdada tuleb hommikupoolikul, et lehed jõuaksid õhtuks pealt kuivada.

Erinevate orhideede kasvatamisest rohkem loe Targu Talita värskest nõuandeajakirjast!