Enamus küpseid puuvilju ja mõned köögiviljad eritavad etüleeni – gaasi, mis soodustab küpsemist ja peale seda ka juba riknemist.

Hea on teada, et melonid, pirnid, ploomid, virsikud, avokaadod, kiivid, õunad ja sibulad on ühed suurimad etüleeni eritajad.

Näiteks küüslauk, arbuus, porgand, kõrvits, kurk ja brokoli on etüleeni suhtes kõige tundlikumad aiasaadused.

Seega tuleks vältida nende viljade omavahel kokku panemist säilitamise eesmärgil, olenemata sellest, kas need seisavad külmikus, kapis või kausis.