Soovid omale ka viimase moe järgi tehtud sibullillepeenraid? Vaata siia!

Sibullillede kohta tasub teada, et paar mulda istutatud sibulat ei anna teie aias veel mingit efekti. Kui soovite, et sibullilled mõjule pääseksid, istutage neid palju. Kasutage pigem vähem liike ja sorte, ent rohkem sibulaid. Ilusad on ka ainult kahevärvilised, nii-öelda keskelt poolitatud peenrad. Seejuures tuleks lillesibulad istutada küllalt tihedalt.

Kenad eri värvi peenrad saab tulpidest ja hüatsintidest. Miks mitte ka tulpidest ja nartsissidest? Ärge unustage sibullilleväetist!

