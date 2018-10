SÜGIS KÄES | 4 head soovitust tervistava ingveri igapäevaseks kasutamiseks

Hakklihatoitudes - sinna sobib ingver igas olekus ja isegi nii loomulikult, et ka paljudes suurtootjate valmistatud hakkliha maitseainesegudes on sutsuke ingverit juba sisse pandud. Särtsaka tulemuse annab riivitud ingver nii kotletitaignas, pika poisi sees kui ka kapsarullitäidises või hoopiski kartulivormis. Katsetamisrõõmu peaks jätkuma sama palju kui on perenaisel fantaasiat.

Vähetähtis pole ka see, et ingveri tarbimine talvisel ajal toetab tervist samaväärselt tšillipaprika ja küüslauguga.