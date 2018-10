Sügis on käes - hakkame külvama!

Kusjuures mitte midagi halba nendega selle aja jooksul ei juhtu, vastupidi - meil kasvavate taimede seemned vajavadki idanemiseks külmaperioodi. Juhul kui sellised seemned peale korjamist kogu aeg soojas hoida, idanevad nad alles peale järgmist talve.

Hea on teada, et seemned, mida poes müüakse on läbinud vajaliku külmatöötluse.

Sügisese külvi kasuks räägib tõsiasi, et meil on ka looduslikult kasvavaid köögivilju ning maitsetaimi, mida võib sügisel külvata. Nende hulka kuuluvad näiteks till, pastinaak ja porgand.

Sooja talve puhul võib loomulikult olla sügisel külvamine riskante, kuna seemned võivad liiga vara kasvama hakata ja sellisel juhul on saak rikutud. Üldine arvamus on siiski, et sügisel mulda saanud seemnetel on tänu välitingimustes talvitumisele just kui mälu, mis aitab neil just õigel hetkel kasvama hakata.

Ehkki talikülvi harrastatakse nüüd juba pea kõigi kultuuride puhul ja selleks on olemas hulk erinevaid tehnikaid, ei ole vaja seda teha soojadest oludest pärit seemneega.

Näiteks tomatid, kurgid ja kõrvitsad võib ikka tubastes tingimustes ette kasvatada, nii on saak kiiremini käes ja oht ebaõnnestumisele väiksem. Samas on tehtud edukaid katsetusi ka selliste kultuuride talikülviga - miks ka mitte lihtsalt puhtast uudishimust proovida?