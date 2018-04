Tahad aeda magusate õuntega puud? Vaata, millist sorti valida

Õunapuu on meil kõige tihedamini aeda istutatud viljapuu. Magusaid sorte on tänapäeval peale tuntud `Martsipani` aga veelgi.

Enamasti on meil seni kasvatatud magusad õunasordid olnud igavalt lääged. Mõned vähem tuntud sordid on aga igaüks oma vürtsikusega, mistõttu nad on meele järele ka nendele, kes harilikult magusatest õuntest lugu ei pea.

Magusatest õuntest lugupidaval aiapidajal maksab puukoolidest otsida selliseid sorte nagu: ‘Kaimo’, ‘Kallika’, ‘Kastar’ ja ‘Kikitriinu’. Neid õunu saab heas hoidlas säilitada talvekuudeni, ‘Kastarit’ kauemgi.

Uuem magus sort on ‘Madli’, mil on suured lapikud punased õunad. Tal on peened oksad, mis õunte raskuse all muutuvad rippuvaks. Siis näeb ta välja nagu rippoksaline puu ja sobib hästi aeda kaunistama.

Magusad õunad on ka sordil ‘Els’. Ta on septembrikuu õun, kuid Lõuna-Eestis võib ‘Els’ soojal suvel hakata valmima juba augusti lõpul. Osa selle sordi õunu võib kasvada ülisuureks kaaludes kuni 400g.

‘Els’ on maitselt toredasti vürtsikas, loodetavasti ootab teda ees ilus tulevik. Kahjuks on see õun küll mõeldud pigem koheseks tarbimiseks: saab heas hoidlas säilitada vaid kuni paar kuud.