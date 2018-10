TÄHTIS TEADA | Millal on õige aeg roose katta?

Meie tingimustes vajavad katmist kindlasti suureõielised peenraroosid. Paljud pinnakatteroosid on näidanud viimaste aastate pehmete talvede puhul, et ka katmata jättes ei saa nad erilisi kahjustusi. Talvekatet ei vaja pargiroosid, kui just taimeinfos pole tehtud vastavat märget. Üldjoontes müüakse tuntud aianduspoodides siiski taimi, mis on meie tingimustes õige hoolduse korral ka vastupidavad.

Millal siis on õige aeg roose katta?

Esimeste öökülmade saabudes seda veel kindlasti teha ei tohiks. Talv ei pruugi koos korraliku pakasega saabuda niipea ja iga roos talub kerget, kuni kümnekraadist külma. Liiga varasel katmisel on mitmeid miinuseid, näiteks kipuvad taimed sooja ja niiskuse toimel hallitama minema. Samuti loome ise ideaalse keskkonna taimehaigustele. Lisaks võib talveks kenasti valmistuma hakanud roositaim arvata, et ootamatult saabunud soojaga on tulnud kevad ning pungad hakkavad talvekatte all arenema. Selliselt talveunest häiritud taimel on juba päris keeruline reaalsete külmakraadidega võidelda siis, kui selleks õige aeg on.

Roose kaetakse siis, kui maapind on hakanud külmuma ning ööpäevane temperatuur on püsivalt rohkem kui viis miinuskraadi. Talvekatteks sobib juure ümber kuhjatud kuiv turvas, saepuru või kuivad langenud lehed, mille peale võiks panna mõned kuuseoksad. Vastupidavamatele sortidele piisab ka vaid kuuseokstest. Viimastega ei tohiks aga liialdada, kuna nende põhiline eesmärk on koguda enda peale lumetekki, mis aitaks taimed looduslikult soojas hoida.