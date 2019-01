Taim, mis on kui multitalent ürdiaiast

Melissil (Melissa) on palju häid omadusi. Juba Vana-Kreekas kasvatati melissi kui meetaime, mille õitest saadud meel on meeldiv maitse ja eriline ravijõud. Ka kreeka keelest tuletatud botaaniline nimetus Melissa tähendab meenaudingut, meelõbu. Antiik­arstid hindasid melissi kõrgelt kui taime, mis tugevdab elutahet ja teeb rõõmsaks.

Vana-Rooma arstid kinnitasid, et melissiteed joov inimene pole kunagi haige ja see, kes loputab haavu melissitõmmisega, ei tea, mis on põletik. Alpidest põhja poole jõudis meliss munkade vahendusel. Algul joodi sellest tehtud teed kloostrites, siis jõudis meliss kuningalossidesse.

Meliss on pärit Euroopa ja Aasia niisketelt rohumaadelt. Meie aedades kasvatatakse sageli maitse-, ravi- ja meetaimena sidrunmelissi ehk aedmelissi (M. officinalis). Tänu eri flavonoidide, parkainete ja eeterlike õlide sisaldusele kasutatakse melissilehti ja -ürti toitude maitsestamiseks, teesegude valmistamiseks ja ravimtaimena.

Kindlasti on meliss praeguses viirusterohkes maailmas parim raviomadustega taim, mis kaitseb meid viirushaiguste toime eest. Ühtlasi kapseldab ta viiruse meie kehas ega lase sel rohkem halba teha. Tänu sellele taandub haigus kiiresti. Kui juua regulaarselt tassike melissiteed, tugevdab see kindlasti tervist ja viirushaigustesse nakatutakse harvem.