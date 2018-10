Teeme külmetushaigustele säru ehk kuidas kasutada ebaküdooniat

Hea ning küps ebaküdoonia on kollakat värvi ning lõhnab iseloomulikult hästi - seda on kohe kaugele tunda! Väga vitamiinirikas vili on iseäranis kasulik tarbida just sügisesel haigustehooajal.

Taime vilju on küll ebamugav puhastada, kuid nende kasulikkus ning hea maitse ja aroom peaks sellest pisikesest puudusest üle olema. Puhastamisel on abiks mittepainduva teraga nuga. Kuna viljad on kõvad ja seemneid tihedalt täis, peab olema ettevaatlik ning kasutama võimalikult teravat ning kätte hästiistuvat töövahendit.

Kõige klassikalisem moodus ebaküdooniavilja säilitamiseks on see õhukeselt viilutada ning rohke suhkruga segatult purki panna. Selliselt säilib vitamiinipomm külmkapis probleemideta mitmeid kuid. Ning pakub külmal talvel igati kosutust nii tee sisse pandult kui ka näiteks hommikuse pudru peal. Oluline on veel teada, et ebaküdoonia on oma olemuselt väga hapu, seega suhkruga ei tohi koonerdada! Kusjuures kõnealune hoidis sobib peale paarinädalast seismist, kui suhkur on kenasti sulanud, ka sügavkülma panna. Sama toorhoidise tegemiseks võib kasutada ka mett, kuid siis ei ole soovitatav seda enam sügavkülmutada.

Ebaküdoonia õunviljadest saab keeta ka moosi, kuid siis tuleb arvestada, et viljad on kõvad ning tihedad. Et keedis õnnestuks, tuleb need eelnevalt riivida või purustada köögikombainis. Suhkrut lisatakse vahekorras vähemalt 1:1, keedist võib valmistada ka koos õunte, pirnide või näiteks arooniatega.