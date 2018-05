USKUMATU NIPP | Kuidas naadist vaid paari hooajaga lahti saab

Naat on vaatamata oma kasulikele omadustele väga tüütu umbrohi.

Iga aednik teab, et naadist lahti saamine põhjustab parajat peavalu ning kõigil on selle taime hävitamiseks või tõrjumiseks rida äraproovitud nippe varuks.

Üheks võimaluseks tüütust taimest lahti saada on nii-öelda asendada konkreetne taim teise invasiivse liigiga. Naat ei salli näiteks pidevat niitmist ja konkurentsi. Kui niita parasjagu ei saa, tuleks teda nii palju välja rohida kui vähegi võimalik ja tema vallutatud maa-alale tihedalt saialilli külvata.

Saialill Foto: Astrid Lepik

Saialill on kasulik ravimtaim ning pakub oma kollaste õitega aianurgas ka piisavalt silmailu. Lisaks on ta küllaltki kiire ning tiheda kasvuga ja külvab ennast võimaluse korral ise uuesti. Kogemused näitavad, et kui alale, kus naadiga probleeme, külvata saialille, siis on paari hooajaga naat täielikult kadunud.

Nüüd võib tekkida küsimus, miks on üks umbrohi asendatud teisega ja kuidas ma nüüd sellest järgmisest lahti saan? Saialille puhul on positiivne see, et teda annab vägagi lihtsalt välja rohida. Seda tuleb vaid teha enne või vahetult peale õitsemist, et ta ei jõuaks uusi seemneid iseeneslikult maapinnale külvata. Nii ongi kahe hooajaga vajalik pind puhastatud nii naadist kui ka saialillest ja kasutusvalimis uute taimede jaoks.