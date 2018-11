USKUMATU SÜGIS | Kas sa korjad ka veel aiast maitserohelist?

Kadri ütleb, et ta pani augusti lõpus katsena maha paar peotäit tippsibulaid, et oleks sügisel rohelist sibulat saada. Nüüdseks on käes novembri lõpp ja peenral rohetab kena saak. Sibulad ei ole koledad, ega puitunud ega mädanenud. Uskumatu, kas pole?

Inimesed kirjutavad postituse alla suure õhinaga, et ka neil on aias praegu veel rahulikult saada peterselli, tüümiani, rohelist sibulat, tilli...

Mõni lugeja kirjutab, et korjas veel eilegi vaarikaid ning viinamarju!

Kuidas sinu aias saagiga lood on? Kas supirohelist saab tänagi? Kirjuta siia samma kommentaaridesse!