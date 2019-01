UUS HULLUS | Orhideed kastetakse jääkuubikutega! Mida sellest arvata?

Sellisel teguviisil on mitu põhjust:

Väidetavalt aitab jääkuubikute abil orhideede kastmine vähendada taimehaiguste levikut, kuna vesi on täiesti puhas, sest on jäätunud.

Kuna jääkuubikus on vähe vett ja see sulab aeglaselt, on väiksem oht taime üle kasta.

Selline teguviis jahutab taime, mis on vajalik uute õite kiiremaks tekkimiseks.

1945. aastal loodud Oregioni Orhidee Ühingu spetsialistidel on sellele ideele anda asjatundlik vastulause - ärge tehke nii!

Külmutamine ei tapa kõiki baktereid ja tegelikult on see ka täiesti ebavajalik - kusagil pole tõestatud, et selline teguviis hoiaks ära taimehaigusi. Meeles tasub pidada, et troopilistele taimedele siiski on suured temperatuuri kõikumised ohtlikud!

Ülekastmise kohapealt soovitavad spetsialistid lihtsalt mitte lasta taimel pidevalt vees liguneda. Andes talle paar jääkuubikut nädalas, ei pruugi olla piisav niiskus. Selline tegevus pole vajalik, on ohutumaid viise veekasutuse kontrollimiseks - näiteks jälgige juurte värvi.

Õitsemahakkamise kohalt on isegi tõsi, et osad kuukingad vajavad pisut madalamat temperatuuri, et uuesti õitsema hakata, kuid seda on kasulik lasta taimel kogeda looduslikult - ehk aastaaegu järgides. Järsk temperatuurimuutus tekitab meeletut lisastressi. Isegi kui teil õnnestub taim nii õitsema saada, ei pruugi see järgida tema loomulikku elurütmi ning mõjub kokkuvõttes hukutavalt.

Ärge tapke oma orhideesid igasuguste hullustega kaasa minnes!