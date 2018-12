Vaata, kuidas muuta puud talveks tormikindlaks!

Esimene ja sisuliselt lihtsaim pähe torkav mõte on loomulikult toestamine. Kahjuks tuleb see kõne alla vaid hiljaaegu istutatud ja väiksemate taimede puhul. Suuremate puude-põõsaste tormikahjusid saab vähendada ainult ennetava lõikamisega.

Kontrollige oma krundil kasvavaid puid regulaarselt. Kui märkate võras suuremaid kuivanud oksi, tuleks need esimesel võimalusel eemaldada. Eriti hea oleks, kui seda teeks asjatundja – arborist.

Esiteks murduvad sellised oksad kergesti, teiseks võivad need olla esimene tunnus, et puuga on midagi valesti ja võib-olla vajab ta hoopis tugevamat lõikust, kui esmapilgul tundub.

Hoidke oma puude võra suhteliselt hõre, siis pääseb tuul puuvõrast läbi ja tuulemurru oht on väiksem. Tuuletakistuse vähendamiseks oleks kasulik ka võra ülemisi, kõrgustesse suunduvaid oksi lühendada. Eriti ohtlikud on oksad, mis ulatuvad ülejäänud võrast kaugele välja. Tuul võib need kergesti lahti sakutada.

Vähetähtis pole seegi, mis nurga all on oksad tüvest välja kasvanud. Teravnurga all kasvanud oksad on palju nõrgemini kinnitunud ja seetõttu tasuks ka nende puhul ettevaatlik olla.