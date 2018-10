Väga hea põhjus, miks ühtegi ämblikku tappa ei tohiks

Vastikusjudinaid tekitavad ämblikud paljudes, kuid selle asemel, et neid tappa toimeta nad parem oma silma alt eemale. Ämblikud on väga aplad kiskjad ja aitavad meil tegelikult nii kodu kui ka aeda kahjurputukatest vabana hoida.

Pealegi, need ämblikud, kes mel tubades elavad jäävad tavaliselt alati oma valitud elupaiga lähedale ja ei roni meile voodisse, näkku, ega juustesse. Ka ei tule nad niisama iseenesest meid hammustama.

Muide on ka tõestatud, et ämblikud tihti söövad oma liigikaaslasi nii, et mujal maailmas on olemas isegi väga kasulikud toaämblikud, kes selliseid ülimürgiseid isendeid nagu näiteks Must Lesk meelsasti hävitavad, väidab USA putukateadlane Matt Bertone.