Valmis olla, start! Sibullillede istutamine algab septembrikuus

Tulbid ja hüatsindid alustavad juurdumist madalamal temperatuuril, alles 9º C juures. Sõltuvalt aastast on parim tulbiistutamise aeg septembri keskpaigast oktoobri alguseni. Tavalisel sügisel jõuavad ka pisut hilinenult istutatud sibulad siiski rahuldavalt juurduda. Väga hilja, oktoobri lõpus või isegi novembris istutatud sibulaid tuleks peenras korralikult katta lehtede või turbaga.

Kui aias on vesirotte või hiiri, aitavad sibulaid mõnevõrra kaitsta plastikust istutuskorvid. Samuti aitavad sibulakorvid vältida erinevate sortide segunemist ning hõlbustavad sibulate ülesvõtmist. Eriti sobilikud on need väiksemate tulbigruppide ja haruldasemate või hinnalisemate väikeste sibullillede jaoks. Süvend korvi paigutamiseks peaks olema pisut sügavam vajalikust sibula istutussügavusest. Korvi põhja panna enne sibulate asetamist mõni cm mulda.

Kui on karta pakaselist ja lumevaest talve, ei teeks paha sibullillede katmine turba, kerge kompostmullaga või lehtedega. Tundlikemaks võivad osutuda nartsissid ja hüatsindid, aga ka krookused.